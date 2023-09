Promenljivo oblačno i toplo, ponegde sa kišom: Evo kako nas vreme danas očekuje

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, na severu i zapadu uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, koji će biti izraženiji na istoku i jugoistoku Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 13 do 19 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo. Sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima grada uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuskova. Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 17 do 19 stepeni, a najviša dnevna oko 29 stepeni