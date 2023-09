Od sledeće godine oštrije kazne za nasilje u porodici, silovanje, obljubu deteta...

Ministarka pravde Maja Popović rekla je da očekuje da izmene Krivičnog zakona, kojima se propisuju oštrije kazne za krivična dela nasilja u porodici i protiv polne slobode, budu usvojene 2024.

Ona je za list Politika rekla da će za osnovni oblik nasilja u porodici biti predložena kazna zatvora od šest meseci do pet godina, umesto od tri meseca do tri godine, kolika je sada. "Predloženo je pooštravanje i propisivanje kazne zatvora u rasponu od jedne do deset godina za krivično delo nasilje u porodici koje je izvršeno korišćenjem oružja, opasnog oruđa ili drugog sredstva koje je podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši", rekla je Popović. Za