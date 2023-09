Vučević: Vojska ima više nego ranije, do sredine oktobra znaćemo kada na izbore

BEOGRAD - Vojska Srbije ima mnogo više nego što je imala u ranijim periodima, a jaka vojska nam je potrebna jer ona čuva mir i garantuje slobodu, izjavio je danas ministar odbrane u Vladi Srbije i predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević.

On je gostujući na TV Prva naveo i da bi do sredine oktobra trebalo da se zna da li se ide na prevremene izbore ili ne. Govoreći o nabavci naoružanja istakao je da sada nije nimalo lako nabaviti naoružanje i vojnu opremu koju sami ne proizvodimo, ali da ćemo ih nabavljati na svim tržištima gde je to moguće. Osvrćući se na poslednju neuspelu rundu pregovora u Briselu, rekao je da posle nje opet imamo napeto stanje na terenu gde je srpski narod izložen pritiscima.