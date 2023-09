Danas više sunca, ali u ovom delu zemlje i dalje kišovito: Maksimalna temperatura do 29°C

U košavskom području danas jak jugoistočni vetar

U Srbiji u nedelju pretežno sunčano, samo će na istoku, jugoistoku i jugu biti promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 18°C, maksimalna dnevna od 25 do 29°C. U Beogradu u nedelju pretežno sunčano i toplo. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 17°C, maksimalna dnevna 27°C. (Telegraf.rs)