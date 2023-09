Ujutro po kotlinama i rečnim dolinama mestimično magla.

Tokom dana pretežno sunčano, samo ponegde, u brdsko – planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih pljuskova. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Kragujevcu sunčano i toplo sa temperaturom do 27 stepeni.