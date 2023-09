Uhapšen mladić koji je u Nišu nožem pokušao da ubije muškarca

Dvatesetogodišnji N.I. iz Niša uhapšen je zbog pokušaja ubistva ispred jednog ugostiteljskog objekta u ovom gradu.

Kako se navodi u saopštenju policije, on se sumnjiči da je u nedelju, 17. septembra uveče nožem ubo u grupi 36-godišnjeg muškarca. Ovo se desilo ispred jednog ugostiteljskog objekta u Nišu, nakon tuče. Povređeni muškarac zbrinut je u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.