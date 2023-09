Lajčak: Delim isti stav prema Zapadnom Balkanu sa Šoleom i Eskobarom

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se sa specijalnim savetnikom američkog Stejt departmenta Derekom Šoleom i specijalnim izaslanikom SAD za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom.

Kako je naveo, oni su sinoć večerali, a Lajčak je istakao da "dele isto shvatanje situacije na Zapadnom Balkanu i sličan pogled na način za napredak". Lajčak je na društvenoj mreži X (Tviter) naveo da je u Njujorku večerao sa Šoleom i Eskobarom, koje je nazvao "dobrim prijateljima". Had dinner among good friends in New York with @CounselorDOS Derek Chollet and DAS Escobar. Always useful to reconfirm that we share the same reading of the situation in the Western