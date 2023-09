Kesić o parizeru: Nije to briga vlasti za građane, već za opstanak njihovih dupeta u foteljama

Novinar i voditelj emisije "24 minuta" Zoran Kesić izjavio je za N1 da je pojeftinjenje namirnica populistička mera i demagogija vlasti kojima se ne rešavaju nikakvi problemi, pogotovo ne inflacija.

"To su populističke mere, ta populistička pojeftinjenja, kao helikopter pare. Deluju mi kao jedan kralj koji kaže: 'Evo narode pare, evo narode parizer, vidite koliko sam dobar'. Pri tome, kralju je to još u opisu posla, ali predsedniku nije, ne kaže tako Ustav", rekao je Kesić za N1. On je ocenio da mere nisu proizvod brige vlasti za budžet građana, "već za opstanak njihovih du*eta u foteljama". "Naravno da nikome ne smeta parizer. Premijerka Brnabić je čak u