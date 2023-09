Narednih dana smena kiše i sunca, a osveženje u nedelju

Sreda će u Novom Sadu biti sunčana i topla.

Minimalna temperatura biće 15, maksimalna 29 stepeni. Duvaće slab, promenljiv vetar. U četvrtak su ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom, a temperatura će biti od 16 do 30 stepeni. U petak sunčano, a temperatura će biti od 17 do 32 stepena. U subotu je moguća slabija kiša, a temperatura će biti od 18 do 31 stepen. Nedelja će biti osetno svežija, uz moguće pljuskove sa grmljavinom. Temperatura će se kretati od 16 do 25 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu,