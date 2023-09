U Srbiju stiže snažno pogoršanje vremena: Evo da li ćemo imati reprizu leta

Nakon što je prva polovina septembra donela pravo letnje, stabilno i sunčano vreme, druga polovina prolazi u znaku promenljivog, ali i dalje vrlo toplog vremena.

U Srbiji u četvrtak umereno do pretežno oblačno, ujutro ponedge sa kišom i grmljavinom. Sredinom dana kratkotrajno razvedravanje. Posle podne i pred kraj dana ponovo će biti oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje sa gradom i vrlo obilnim pljuskovima, uglavnom u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i severoistočnim predelima Srbije. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura biće od 27 do