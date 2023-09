Saobraćajna nesreća dogodila se večeras između Vrbasa i Srbobrana.

Kako piše na instagram stranici "192_rs" obustavljen je saobraćaj na ovom delu puta. Kako se dodaje, povređeni su prevezeni u Novi Sad. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Na Instagramu je objavljen i dramatična fotografija neposredno nakon nesreće. Kurir.rs/192_rs Kurir