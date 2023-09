Mali: Ušteda na novih 16 proizvoda koji su na sniženju je 1.000 dinara

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da mu je jako bitno da je Vlada ispunila obećanje i da je pojeftinilo još 16 novih proizvoda kojih u prodavnicama ima dovoljno.

On je istakao da je ušteda na tih 16 proizvoda veća od 1.000 dinara. „Pre toga je pojeftinilo deset proizvoda među kojima i parizer zbog kojeg se opozicija onoliko rugala“, rekao je Mali gostujući na TV Pink. On je naglasio da mu nije jasno čemu to ruganje. „Mislili su da bežimo od te teme, ali mi smo odrasli na tome. Moja generacija i generacija predsednika Vučića je odrasla na takvom parizeru. Moji klinci jedu parizer i druge proizvode sa ove liste“, istakao je