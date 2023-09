Lewis Hamilton i IWC su napravili još jedan fenomenalan sat

Lewis Hamilton sarađivao je sa legendarnim brendom IWC na novoj verziji Portugieser Tourbillon sata.

Reč je trećoj saradnji šampiona sa IWC, a po svemu sudeći treća je - sreća, jer je rezultirao jednim must have satom. Model IWC Portugieser Tourbillon Rétrograde zadržava sve odlike ikoničnog originala, ali doživljava apdejt energičnom nijansom plavozelene koju će pravi ljubitelji Formule 1 odmah prepoznati. Plavozeleni ciferblat i platneni kaiš su izabrani iz palete Mercedes-AMG Petronas Formula One Team koji ovaj sedmostruki svetski šampion vozi od 2013. godine.