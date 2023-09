Sestra Srbina uhapšenog u Zvečanu: Moj brat Dragan Milović uhapšen kada je sudskim putem povratio uzurpirano imanje

Gordana Đorić, sestra Dragana Milovića (55) koga su pripadnici kosovske policije uhapsili juče u Zvečanu kaže da njen brat nikada nije bio agresivan i pita zašto ga nisu ranije uhapsili ako je učinio neko krivično delo, s obzirom na to da je deset godina radio u kosovskoj policiji, pišu Novosti. “Dragan nikada nije bio agresivan.

Do 1999. godine, dok nismo bili proterani iz grada, sa porodicom je živeo u Prištini, a potom je sa suprugom i troje dece utočište pronašao u Kosovskoj Mitrovici. Optužuju ga da je maltretirao građane albanske nacionalnosti, iako sam sigurna da on to nije učinio jer je među prijateljima imao i Albance. Zapravo, ako je učinio bilo koje krivično delo, zašto ga nisu ranije uhapsili iako je deset godina radio u kosovskoj policiji“, kaže Gordana Đorić, prenosi Kosovo