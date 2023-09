Zelenski: Ukrajina će proizvoditi oružje zajedno sa SAD

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama proizvoditi naoružanje, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane.

"Radićemo zajedno da Ukrajina zajedno sa Amerikom proizvodi neophodno oružje. Ovo je novi nivo našeg jedinstva. Koprodukcija u odbrambenoj industriji sa Sjedinjenim Državama je istorijska stvar“, rekao je Zelenski u video poruci govoreći o rezultatima svoje posete SAD, prenosi Unian. This was a very important visit to Washington, D.C. New military aid package. Long-term agreement on joint defense production. This historic step will create new industrial base and