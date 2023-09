Računi za grejanje na gas biće veći za oko 850 dinara, kilovat 4.54 dinara

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović rekao je da sve one koji se greju na gas očekuje poskupljenje, ali da je suština da ono neće biti veće od 10 odsto.

Kilovat-sat gasa koštaće 4,54 dinara, odnosno sa PDV-om - 5,02 dinara. Direktor “Srbijagasa“ kaže da je 95 dolara barel nafte, a Srbija ima naftnu formulu. „Na tržištu se sada može naći gas negde od 42 do 55 evra po megavatu. Odnosno, 550 dolara plus transport ili 450 dolara plus transport. Kada biste vi to preveli na naše cene, ovo poskupljenje je moralo da bude veće“, smatra Bajatović. Gas će od novembra biti skuplji 10 posto. Agencije za energetiku dala je