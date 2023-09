Novosađani, stigla je jesen: Nedelja će biti oblačna i osetno hladnije, pa razvedravanje

U nedelju će u Novom Sadu biti umereno do potpuno oblačno i osetno hladnije vreme.

Očekuju se obilne padavine, naročito u drugom delu dana, od 40 do 80 milimetara, ponegde i oko 100 milimetara za 24 sata, što predstavlja mesečnu količinu padavina. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a temperatura će se kretati od 16 do maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. U ponedeljak se očekuje postepena stabilizacija vremena, prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Minimalna temperatura će biti 15 stepeni, dok će maksimalna biti 25. Idućeg vikenda