Ambasada Velike Britanije: Osuđujemo napad na policiju, pozivamo na smirenost

Ambasada Velike Britanije na Kosovu saopštila je da ta zemlja osuđuje „nasilni napad na Kosovsku policiju u Banjskoj“ i pozvala na mirno rešavanje situacije. „Velika Britanija osuđuje nasilni napad na Kosovsku policiju u Banjskoj u ranim jutarnjim satima.

Naše najdublje saučešće upućujemo porodici i kolegama policajca Kosova Afrima Bunjakua, ubijenog na dužnosti", navedeno je na profilu ambasade na društvenoj mreži „X". Istakli su da povređenim policajcima žele brz oporavak. „Pozivamo na smirenost i mirno rešavanje aktuelne situacije u Banjskoj", poručuje se u saopštenju.