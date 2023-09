Vučević: Spremni za razgovore s opozicijom o izborima

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević je izrazio spremnost za razgovore s opozicijom o izborima. „Spremni smo da razgovaramo o postizanju poltičkog dogovora oko izlaska na biralište“, rekao je Vučević, koji je i ministar odbrane, za današnju Poltiku.

On je rekao i da datum održavanja izbora nije najvažniji. „Da li do kraja godine, ili početkom sledeće, ne mislim da je navažnije pitanje već da imamo minimum političkog konzenzusa da idemo na izbore ako je to put za smirivanje tenzija ili proveru legitimiteta vlade. Ali i proveru opozicije, kako stoji medju biračima“, kazao je Vučević. Deo proevropske opozcije je zatražio održavanja vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja godine.