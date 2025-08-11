FOTO: Građani čuvaju limanski mural, a policija iscrtane trobojke

Posle burnog vikenda kada su Limanci prekrečavali trobojke i grafite mržnje, a pristalice SNS-a stalno iznova prefarbavali fasade zgrada crvenom, plavom i belom farbom, Liman još uvek ne spava.

Naš reporter s lica mesta je oko ponoći uočio policijsko vozilo u delu Fruškogorske ulice gde su u nedelju iscrtane trobojke, kako čuva ove fasade (naslovna fotografija). U blizini su tragovi prosute farbe... Samo nekoliko desetina metara dalje, Limanci su organizovali noćno-jutarnja dežurstva i čuvaju novi cvetni mural koji su Novosađanke i Novosađani sami oslikali u subotu uveče. Mural je sa cvetnim motivima, s obzirom da je poruka koju su stanovnici ovog dela