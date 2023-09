VIDEO: Objavljeni snimci hapšenja pripadnika naoružane grupe na Kosovu

Uhapšeni pripadnik grupe naoružanih ljudi u selu Banjska sproveden je u policijsku stanicu u južnom delu Kosovske Mitrovice.

Više medija objavilo je večeras snimak snimljen ispred policijske stanice u južnom delu Kosovske Mitrovice na kojem se vidi kako se parkira jedno vozilo u kojem su pripadnici specijalnih jedinica Kosovske policije. Oni potom iz istog vozila izvlače jednu osobu i odvode je u zgradu.