Futsal tim Novog Pazara odigrao je 1:1 u Loznici protiv Loznice Grada 2018, u derbiju trećeg kola Prve futsal lige Srbije.

Dvostruki uzastopni prvak države poveo je golom Amira Baručije u osmom minutu, a konačan rezultat postavio je Danilo Kostić u 19. minutu. Lozničani i Pazarci na vrhu tabele imaju po sedam bodova. Novi Pazar u četvrtom kolu dočekuje ekipu Vintersporta iz Niša, dok Loznica Grad 2018 gostuje Vranju. M. Minić The post Remi u Loznici appeared first on Radio Televizija Novi Pazar. The post Remi u Loznici appeared first on Radio Televizija Novi Pazar.