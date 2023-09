Grenel o optužbama na račun Zapada: Nije dobro da ujedate ruku koja vas hrani decenijama

Nekadašnji izaslanik bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa za dijalog Kosova i Srbije Ričard Grenel odgovorio je bivšoj ministarki spoljnih poslova Kosova Meljizi Haradinaj-Stubli zbog optužbi na račun Zapada zbog dešavanja u Banjskoj, poručivši joj da nije dobra ideja da „ujeda ruku koja ih hrani decenijama“.

Onima koji njega optužuju da ga Srbija plaća, Grenel je poručio da je plasiranje lažnih vesti umesto debate o politici – obeležje Kurtijeve vlade, prenosi Kosovo online. Grenel je na društvenoj mreži „X“ naveo da je međunarodna zajednica poručila kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju 3. juna da prestane sa jednostranim potezima, da raspiše izbore i formira Zajednicu srpskih opština. Are you blaming the West? Not a good idea to bite the hand that has fed you for