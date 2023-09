Klemen Grošelj: Nasilje na Kosovu baš kad se priča o širenju EU, možda je odgovoran neko spolja

Poslanik Evropskog parlamenta Klemen Grošelj ocenio je da nije isključeno da je neki spoljni element ili neki element koji se otrgao kontroli odgovoran za poslednje nasilje na Kosovu.

Klemen Grošelj, poslanik Evropskog parlamenta i izvestilac iz senke za Srbiju ispred grupe “Obnovimo Evropu” u EP, izjavio je za Demostat kako je nejasno šta se dogodilo prošlog vikenda na Kosovu, ali da je to nešto što ne treba ni Srbiji ni Kosovu. „Iznenađen sam što se to desilo i mislim da su iznenađeni bili svi – KFOR i međunarodna zajednica, niko nije to očekivao. Mislim da su (briselski) pregovori bili dosta dobri, naravno, ima tu nekih taktika,