Orlić: Svi znaju da je za sve žrtve na severu Kosova odgovoran Kurti

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić izjavio je danas, govoreći o oružanom sukobu na severu Kosova u kome su 24. septembra ubijeni albanski pripadnik kosovske policije i četvorica Srba, da "svi znaju da je svaka od žrtava koje su pale odgovornost (kosovskog premijera) Aljbina Kurtija".

Orlić je za televiziju Pink rekao da je "pitanje je da li su svesni istine i kako je do svega došlo". On je kazao da je Kurti "terorom koji sprovodi nad Srbima na Kosovu i Metohiji, celo vreme pokušavao da dovede do otvorenog sukoba". "Eskalacija odgovara samo Kurtiju. Ceo svet je video da je taj čovek isključivi zlikovac", ocenio je Orlić. Naveo je i da "deo odgovornosti za sve što se dogodilo snose i predstavnici međunarodne zajednice" koji nisu reagovali na