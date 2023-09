Otkrivamo kako je došlo do saobraćajnog udesa koji je izazvao Duško Vujošević

Alkotestom je utvrđeno da nije pozitivan na alokohol

Duško Vujošević, košarkaški trener jutros oko 6 časova oštetio je dva parkirana vozila i zid ugostiteljskog objekta kada je izlazio iz garaže, a kako saznaje naš reporter na licu mesta, do toga je došlo jer mu je skliznula noga sa kočnice na gas. "Skliznula mu je noga sa kočnice na gas. Potom se zaleteo napred, udario u auto i proleteo do zida do kafića. Auto je "odvaljen", prednji branik, felna", rekao nam je očevidac. Saobraćajka se dogodila u Njegoševoj ulici na