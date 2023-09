Samo u jednom delu zemlje danas sunčano, duvaće i jak vetar: Temperatura do 28 stepeni

Jutarnja temperatura biće od od 11 do 15°C, maksimalna dnevna od 24 do 28°C

U Srbiji u sredu ujutro sveže vreme, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana na severu biće sunčano, a u ostalim predelima uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren, a u južnije od Save i Dunava i jak istočni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 15°C, maksimalna dnevna od 24 do 28°C. U Beogradu u sredu sunčano i toplo. Duvaće umeren istočni vetar. Jutarnja temperatura 15°C, maksimalna dnevna 27°C. (Telegraf.rs)