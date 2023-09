"Greška koja je duboko osramotila parlament i Kanadu": Trudo se izvinio zbog aplauza nacističkom veteranu

Kanadski premijer Džastin Trudo danas se izvinio zbog toga što je predsednik Donjeg doma u kanadskom parlamentu pozdravio ukrajinskog nacističkog veterana kao heroja tokom sednice kojoj je prisustvovao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Trudo je rekao da mu je posebno žao zbog neprijatne situacije u kojoj se zbog toga našao Zelenski, prenosi Rojters.

- To je bila greška koja je duboko osramotila parlament i Kanadu - kazao je on i dodao da svi koji su se zatekli na toj sednici i aplaudirali duboko žale zbog toga, iako su to učinili nesvesni konteksta. Predsednik Donjeg doma kanadskog parlamenta Entoni Rota podneo je juče ostavku, nakon skandala sa odavanjem počasti Ukrajincu koji je u Drugom svetskom ratu bio pripadnik SS jedinice. Neposredno nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski održao govor u