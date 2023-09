Premijer Kanade se izvinio što je u Parlamentu ovacijama pozdravljen borac nacista

Premijer Kanade Džastin Trudo se danas izvinio što je Parlament njegove zemlje tokom govora predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog odao priznanje čoveku koji se u Ukrajini borio na strani nacista u Drugom svetskom ratu.

Trudo je rekao da je predsednik Donjeg doma parlamenta Entoni Rota koji je u utorak podneo ostavku, „isključivo odgovoran“ za poziv u goste i odavanje priznanja tom čoveku i ocenio da je to greška koja je duboko osramotila i Parlament, i Kanadu. „Svi mi koji smo u petak bili u Domu duboko žalimo što smo aplaudirali, iako smo to učinili nesvesni konteksta“, rekao je Trudo pre no što je danas ušao u Donji dom i dodao: „To je bilo užasno kaljanje sećanja na milione