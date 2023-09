Vučić o Danasu: Tek toliko o tome koliko nema slobode

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom večerašnjeg gostovanja komentarisao je i poslednji broj lista „Danas“. „Ovo su novine odštampane na Dan žalosti u Srbiji.

Tek toliko koliko nema slobode“, rekao je Vučić, a potom počeo da prelistava izdanje lista Danas za 27. septembar. On je potom komentarisao i pojedine članke iz ovog broja. „Cela prva strana ‘Vučić je za sve kriv’. Cela druga strana Dželjalj Svečlja i sve što on kaže. I Edi Rama, naravno, sve protiv Srba. Mislite da je to kraj? ‘Kurti za ovo nije kriv’, pa potom Ališa Kern koja se zalagala posle bombardovanja“, rekao je Vučić. On je prokomentarisao i tekst u