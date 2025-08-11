Na neki način se smatram odgovornim za Bokana

Velike priče pre 11 minuta  |  Piše Goran Marković
Šta se desilo sa tim skoro stidljivim i obrazovanim momkom da se nađe u vrtlogu rata kao osoba koju optužuju za ratne zločine ni danas mi nije jasno

Goran Marković i Rajko Grlić, jedni od najvećih i najpoznatijih reditelja sa ovih prostora u rubrici “Jesi li snimio ovo” dopisuju se svakog ponedeljka na Velikim pričama. Hteo bih, Rajko, da ti ispričam nešto iz moje profesorske prakse. Pre toga, priča o pokojnom Ivanu Tabakoviću, slikaru i profesoru na Fakultetu primenjene umetnosti u Beogradu. On je, kažu svedoci, striktno odbijao da uđe u komisije za prijem novih studenata. Jednom prilikom, neko od mlađih
Goran MarkovićFakultet dramskih umetnosti

Na neki način se smatram odgovornim za Bokana

Velike priče pre 11 minuta
