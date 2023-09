Ljudi masovno pljačkali prodavnice u Americi: Punili kese robom i bežali (video, foto)

Desetine ljudi su krivično optužene u sredu posle noći haosa podstaknutog na društvenim mrežama kada su velike grupe lopova, očigledno radeći zajedno, provalile u prodavnice u američkom gradu Filadelfiji, punile kese robom i bežale, saopštile su vlasti.

Policija je saopštila da je zasad uhapsila 52 osobe, optužene za provalu, krađu i druga nedela, a među njima su tri maloletnika, rekla Džejn Ro, portparolka kancelarije okružnog tužioca Filadelfije. Masovni napad u stilu „fleš