Šešelj: Spreman sam da se odazovem, ako se Haški sud preseli u Avganistan

Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je da još nije dobio novu hašku optužnicu za nepoštovanje suda, ali da je spreman da se odazove pozivu ako Mehanizam za međunarodne krivične sudove bude preseljen u neku sigurniju državu, kao što je Avganistan.

Pošto će uskoro Velika Britanija da potone u more, a ogroman talas Severnog mora će da zapljusne celu Holandiju, neću da budem u to vreme u Ševeningenu, rekao je Šešelj za Srnu. Naveo je da bi se najsigurnije osećao u Avganistanu i predložio je da Mehanizam bude preseljen u tu državu. On je podsetio da je i ranije bio optužen za nepoštovanje suda, odnosno za štampanje svojih knjiga u kojima je, kako kaže, objavio podatke lažnih svedoka, poverljiva dokumenta i razne