Još dva lepa dana, vikend malo oblačniji ali suv

Petak će u Novom Sadu biti sunčan i topao.

Duvaće slab i umeren severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće 10, a najviša dnevna do 27 stepeni. Subota malkice oblačnija, ali i dalje topla, a temperatura će se kretati od 10 do 27 stepeni. U nedelju svežije, ali uprkos prvobitnoj najavi, meteorolozi sada kažu da neće biti pljuskova, biće suvo i promenljivo oblačno. Temperatura će u nedelju biti od 12 do 24 stepena. Ponedeljak i utorak sunčani. U ponedeljak će se temperatura kretati od 10 do 25 stepeni, a u