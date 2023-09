Uhapšen vozač koji je u Kruševcu usmrtio ženu na pešačkom: Tvrdi da je izgubio kontrolu nad "golfom"

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova

Policija u Kruševcu uhapsila je U. M.(31) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Sumnja se da je on danas oko 12.20 časova kod kružnog toka u Kruševcu izgubio kontrolu nad „golfom“ kojim je upravljao, prešao u suprotan smer i na pešačkom prelazu naleteo na šezdesetosmogodišnju ženu koja je od zadobijenih povreda preminula. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu