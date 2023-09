Više osoba ubijeno u pucnjavi u univerzitetskoj bolnici u Roterdamu, policija uhapsila osumnjičenog za napad (VIDEO, FOTO)

Nekoliko osoba je poginulo danas kad je naoružani napadač otvorio vatru u amfiteatru na univerzitetu u holandskom lučkom gradu Roterdamu, saopštila je policija.

Osumnjičeni star 32 godine uhapšen je nakon što je policija saopštila na društvenim mrežama da je pucano na Medicinskom fakultetu Roterdam i na obližnju kuću, preneo je Rojters. Kako prenosi Daily Mail, osumnjičeni je, obučen u vojničku odeću, otvorio vatru u učionici na univerzitetskoj bolnici i u obližnjoj kući, što je dovelo do „višestrukih smrti“. BREAKING: Shooting at Holland Erasmus Medical Centre, Rotterdam. The shooting started in a classroom with sick