Danas letnjih 29 stepeni, sledi preokret preokret: Evo kad nam stiže kiša a kada zahlađenje

Jutro će u Srbiji danas biti sveže, a po kotlinama i dolinama reka ponegde će biti kratkotrajna magla.

Biće pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab i umeren vetar tokom dana. Jutarnja temperatura od osam do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Pretežno sunčano uz sveža jutra i natprosečne dnevne temperature Do kraja meseca, ali i početkom oktobra, pretežno sunčano i natprosečno toplo vreme, a samo se u subotu uveče na severu, a u nedelju i u ostalim krajevima očekuje prolazno naoblačenje sa lokalnom pojavom kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa