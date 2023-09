Kraj miholjskog leta! Iskoristite poslednje sunčane dane, evo kada kreće zahlađenje sa pljuskovima!

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), od četvrtka 5. oktobra se očekuje promena vremena i kraj "miholjskog leta".

Kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), lepo vreme će biti danas u Srbiji, a sunčani dani će trajati sve do četvrtka 5. oktobra. Jutarnja temperatura će biti od 8 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U Beogradu će, nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren