Zelenović: Političke organizacije koje su organizovale protest biće jedna lista na izborima

Političke organizacije koje su organizovale protest biće jedna lista ako izbori budu u decembru i od ponedeljka počinje konkretizacija dogovora, kaže kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović.

On je za televiziju Nova S kazao i da je "datum 17. decemba odličan da se zaustavi raspad Srbije" Kazao je da je "danas u Beogradu napravljen sastanak tri stranke – Demokratske, Zajedno i Srbija centar oko zajedničke kontrole izbora u Beogradu" te, da kako je kazao, u ponedeljak počinje da se radi na konkretizaciji tog dogovora. "Pre nego što smo potpisali 'Dogovor za pobedu' imali smo saglasnost da, ako su izbori u decembru, to je jedna lista“, rekao je on, preneo