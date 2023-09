Završen 22. protest protiv nasilja u Beogradu

Beta pre 56 minuta

U Beogradu je večeras počeo 22. građanski protest "Srbija protiv nasilja" a okupljeni su ispunili plato ispred Skupštine Srbije. Moderator protesta Smiljan Banjac je optužio vlast i predsednika Srbije Aleksandra Vučića da su odgovrni za sve tragedije, počevši od početka maja pa do nedavnih na Kosovu. On je kazao da je vlast "nesposobna" i da beži od odgovornosti i da su, kako je kazao, građani mnogo ćutali i okretali glave. Ocenio je i da zbog aktuelne vlasti ljudi ne mogu da žive normalno kao bilo koji drugi narod u Evropskoj uniji, te je i za to optužio Vučića i vlast. Zelenović na protestu u Beogradu: RTS radi isključivo u interesu vlasti Učesnici protesta "Srbija protiv nasilja" večeras su ispred sedišta Radio televizije Srbije u Beogradu glasnim zvižducima i duvanjem u pištaljke izrazili nezadovoljstvo radom Javnog medijskog servisa. Reporter agencije Beta je javio da su okupljeni su na poziv tehničkih organizatora protesta ispunili i plato ispred zgrade RTS-a, a poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović je poručio da oni žele da RTS bude javni servis i radi u interesu svih građana. Lazović, kao i korpedsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović su kritikovali rad Javnog servisa, te ocenili da je isključivo u interesu vlasti. Izrazili su spremnost da sa ostalim predstavnicima proevropske opozicije dođu do svakog građanina širom Srbije, da bi ih informisali o onome šta se zaista dešava u zemlji. Kao primer da se, kako su ocenili, "RTS ne meša u svoj posao", naveli su i izveštavanja o oružanom sukobu u nedelju u selu Banjska na severu Kosova. Zelenović je kao primer pristrasnog izveštavanja u korist vlasti naveo i nedavni intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića za RTS, koji je Lazović uporedio sa "stend ap" (stand-up) nastupom. Okupljeni su potom krenuli do zgrade Predsedništva Srbije, gde će 22. građanski protest biti završen. {Related:191378} Zahtevom za ostavku Vučića protest protiv nasilja završen ispred Predsedništva Srbije Ispred zgrade Predsedništva Srbije u Beogradu večeras je završen 22. nedeljni građanski protest "Srbija protiv nasilja", uz najavu pnovnih protesta iduće sedmice u više gradova, uključujući i Beograd. Reporter agencije Beta je javi da su učesnici koji su do zgrade Predsedništva došli iz Takovske ulice gde su protestovali ispred sedišta RTS-a, nezadovoljstvo vlastima izrazili skandiranjem "Ostavke, ostavke!" i "Vučiću odlazi!" i zvižducima uz pištaljke i trube. Poruka govora trokom protesta je bila da je vlast koja je optužena za "kriminalizaciju društva", odgovorna što je Srbija u dubokoj društvenoj, ekonomskoj i socijalnoj krizi. Moderator protesta Smiljan Banjac je kazao da su promene jedini put napred i podsetio da je proevropska opozicija nedavno potpisala "Dogovor za pobedu" čiji je cilj smenjivanje "kriminalnog režima SNS". "Nastavljamo dalje, vidimo se ponovo iduće sedmice!", uzviknuo je Banjac, a okupljeni su počeli da se razilaze.

(Beta, 09.30.2023)