"Davio me je i čupao za kosu": Potresna ispovest Aleksandre Nikolić o nasilju Filipa Cara: "Kada je na mene trudnu nasrnuo htela sam da ga prijavim policiji, njegov otac sve zna"

Aleksandra Nikolić koja je trenutno u drugom stanju optužila je svog bivšeg partnera Filipa Cara za nasilje.

Ona je u emisiji "Zadruga - narod pita" ispričala da ju je Filip navodno davio i čupao i da jednom incidentu u Crkvenici zna i njegov otac. - Davio me je i čupao za kosu. Rekao je da je to u naletu strasti, ali sam ja počela da plačem. Kada je to video otreznio se i rekao mi je "Nisi me trebala nikada lagati". Kad ti mene trudnu čupaš za kosu, htela sam da ga prijavim. Plakala sam i kukala. Izbacio me je iz sobe. Otac njegov je pokušao da nas smiri. Plašila sam se