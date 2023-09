NOVI PAZAR: Tokom popodnevnih sati iz Tužilaštva u Novom Pazaru pobegao je osumnjičeni E.O. koji je juče lišen slobode.

- On je juče uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga, potvrđeno je za agenciju RINA. Njemu je po nalogu dežurnog tužioca određen pritvor do 48 sati i on je danas priveden višem tužilaštvu kada je uspeo da pobegne. RINA