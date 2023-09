Nova.rs: Iz tužilaštva u Novom Pazaru pobegao osumnjičeni diler droge

Danas oko 14:00 časova iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru uspeo je da pobegne osumnjičeni E.O. koji je juče lišen slobode, prenosi portal nova.rs.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su juče Novopazarca E.O. zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga, piše nova.rs. Policija je po nalogu dežurnog tužioca odredila osmunjičenom E.O. pritvor do 48 sati i on je danas priveden višem tužilaštvu. Prema informacijama do kojih smo došli, E.O. uspeo je da slomi staklena vrata i pobegne. Policija za njim intezivno traga.