Ovako izgleda Njujork posle nezapamćenih poplava: Voda i do kolena, životinje bežale iz zoo vrta, izdato novo upozorenje (video)

Apokaliptične scene zabeležene su u Njujorku gde je proglašeno vanredno stanje nakon što su jake kiše izazvale velike poplave.

Loše vreme izazvalo je nestanak struje u gradu jer su nabujale vode poremetile putovanja i zarobile ljude u automobilima i kućama. Ugašene su čitave linije metroa, glavne saobraćajnice su pretvorene u jezera, a deca su odvedena na gornje spratove poplavljenih škola.