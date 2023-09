Potpuni kolaps u Njujorku, mrežama se šire dramatični snimci: Poplavljene škole i aerodromi, ljudi zaglavljeni u automobilima

U Njujorku je na snazi vanredno stanje zbog poplava koje je izazvalo olujno nevreme, a posle nedelju dana uglavnom stalnih obilnih padavina, preplavljen je kanalizacioni sistem, poremećen rad metroa u najnaseljenijem gradu u SAD i mnoge ulice pretvorene su u mala jezera.

U nekim delovima grada palo je do 20 centimetara kiše, a očekuje se još padavine tokom dana, saopštili su meteorolozi. New York is a sewer. Gross! pic.twitter.com/CjS50srnOp — 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) September 29, 2023 Mnoge škole, gradski sistemi metroa, ulice i autoputevi su poplavljeni, dok je najmanje jedan terminal na aerodromu La Gvardija zatvoren je tokom jučerašnjeg dana. Na njujorškom međunarodnom aerodromu Džon F. Kenedi, zabeleženo je skoro 20