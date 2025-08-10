uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Savet bezbednosti UN saziva hitan sastanak zbog izraelskog plana za okupaciju grada Gaze

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Savet bezbednosti UN saziva hitan sastanak zbog izraelskog plana za okupaciju grada Gaze

U najnovijem razvoju krize u Pojasu Gaze, izraelska vojska je juče saopštila da je iz aviona bačeno 106 paketa pomoći poslate iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Nemačke, Holandije, te po prvi put Grčke i Italije, a od 26. jula iz vazduha je isporučeno više od 1.000 paketa iz deset zemalja.

Istovremeno, rusko Ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo proširenje izraelske vojne operacije, upozorivši da će to produbiti humanitarnu katastrofu i dovesti do prisilnog proterivanja civila. Prema navodima bolnica u Gazi, u jučerašnjim napadima poginulo najmanje 20 ljudi - među njima 14 koji su nastradali pokušavajući da dođu do humanitarne pomoći - dok palestinske vlasti i humanitarne organizacije optužuju Izrael za sprovođenje politike glađu koja
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

SB UN saziva hitan sastanak: Sve članice podržale

SB UN saziva hitan sastanak: Sve članice podržale

B92 pre 26 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Najmanje osam Palestinaca poginulo širom Pojasa Gaze, pet novih smrtnih slučajeva zbog gladi

BLISKOISTOČNI SUKOB: Najmanje osam Palestinaca poginulo širom Pojasa Gaze, pet novih smrtnih slučajeva zbog gladi

RTV pre 1 sat
Danas hitan sastanak Saveta bezbednosti UN o izraelskom planu zauzimanja Gaze

Danas hitan sastanak Saveta bezbednosti UN o izraelskom planu zauzimanja Gaze

Nova pre 56 minuta
SB UN saziva hitan sastanak zbog izraelskog plana za okupaciju grada Gaze

SB UN saziva hitan sastanak zbog izraelskog plana za okupaciju grada Gaze

Sputnik pre 1 sat
Danas hitan sastanak Saveta bezbednosti UN o izraelskom planu zauzimanja Gaze

Danas hitan sastanak Saveta bezbednosti UN o izraelskom planu zauzimanja Gaze

Novi magazin pre 1 sat
Humanitarna pomoć zaglavljena između optužbi: Izraelska vojna agencija saopštila da je u Gazu stiglo 1.900 kamiona

Humanitarna pomoć zaglavljena između optužbi: Izraelska vojna agencija saopštila da je u Gazu stiglo 1.900 kamiona

Insajder pre 3 sata
Najmanje 20 ubijenih u današnjim izraelskim napadima na Gazu: Ponovo stradali dok su čekali pomo9ć

Najmanje 20 ubijenih u današnjim izraelskim napadima na Gazu: Ponovo stradali dok su čekali pomo9ć

Blic pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNHolandijaIzraelBliski IstokPalestinaSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiGrčkaItalijaNemačkaGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Izraelski demonstranti traže od Netanjahua da odustane od širenja vojne akcije u Gazi

Izraelski demonstranti traže od Netanjahua da odustane od širenja vojne akcije u Gazi

BBC News pre 11 minuta
Porodice izraelskih talaca pozvale na štrajk protiv rata i zauzimanja grada Gaze

Porodice izraelskih talaca pozvale na štrajk protiv rata i zauzimanja grada Gaze

RTV pre 6 minuta
Korupcionaška afera u Italiji: 74 lica pod istragom tužilaštva

Korupcionaška afera u Italiji: 74 lica pod istragom tužilaštva

Nedeljnik pre 11 minuta
Dodik optužio Tita, rekao da Bošnjaci potiču od Srba, a presudu nazvao „obračunom muslimana sa hrišćanima“

Dodik optužio Tita, rekao da Bošnjaci potiču od Srba, a presudu nazvao „obračunom muslimana sa hrišćanima“

Nova pre 36 minuta
Užas u Pločama: Nađeno telo bebe, policija sumnja na članove porodice

Užas u Pločama: Nađeno telo bebe, policija sumnja na članove porodice

Nova pre 21 minuta