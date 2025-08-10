uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Savet bezbednosti UN saziva hitan sastanak zbog izraelskog plana za okupaciju grada Gaze

U najnovijem razvoju krize u Pojasu Gaze, izraelska vojska je juče saopštila da je iz aviona bačeno 106 paketa pomoći poslate iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Nemačke, Holandije, te po prvi put Grčke i Italije, a od 26. jula iz vazduha je isporučeno više od 1.000 paketa iz deset zemalja.

Istovremeno, rusko Ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo proširenje izraelske vojne operacije, upozorivši da će to produbiti humanitarnu katastrofu i dovesti do prisilnog proterivanja civila. Prema navodima bolnica u Gazi, u jučerašnjim napadima poginulo najmanje 20 ljudi - među njima 14 koji su nastradali pokušavajući da dođu do humanitarne pomoći - dok palestinske vlasti i humanitarne organizacije optužuju Izrael za sprovođenje politike glađu koja