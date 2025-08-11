(Video, foto) urušile se zgrade u Turskoj, ima mrtvih! Nakon snažnog potresa usledilo još 20, izdato hitno upozorenje građanima: Obustavljen avio-saobraćaj

Blic pre 4 sati
(Video, foto) urušile se zgrade u Turskoj, ima mrtvih! Nakon snažnog potresa usledilo još 20, izdato hitno upozorenje…

Nakon jakog zemljotresa od 6,1 stepeni u Turskoj u 19.53, u okrugu Sindirgi u provinciji Balikesir, večeras je zabeleženo još 20 naknadnih potresa. Jedna osoba pronađena je mrtva u ruševinama.

- Jedan od naših starijih je izgubio život u ruševinama, ožalošćeni smo - naveo je gradonačelnik Balikesira Ahmet Akin. Na potrazi i spasavanju u regionu je angažovano 319 ljudi i 79 vozila. Do sada je primljeno 24 izveštaja o šteti, piše Haberler. - Jedna zgrada se srušila u okrugu Sindirgi, pet osoba je spaseno iz ruševina. Četiri osobe su odmah izvučene iz ruševina, njima je ukazana medicinska pomoć, a naknadno je spasena još jedna i sve se nalaze van životne
