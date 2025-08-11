U Turskoj zemljotres magnitude 6,1, četvoro povređenih, velika šteta

Danas pre 1 sat  |  Beta-AFP
U Turskoj zemljotres magnitude 6,1, četvoro povređenih, velika šteta

Zemljotres magnitude 6,1 pogodio je danas grad Sindirgi, na zapadu Turske, gde je povređeno četvoro ljudi, saopštile su vlasti.

Zemljotres koji se dogodio u 19:53 (16:53 GMT), osetio se u mnogim gradovima na zapadu Turske, uključujući Istanbul i Izmir, po podacima Turske agencije za upravljanje katastrofama (AFAD). „Lečenje četiri povređene osobe se nastavlja u našim bolnicama i njihovi životi nisu u opasnosti“, rekao je ministar zdravstva Kemal Memisoglu za X-Ray. Desetak zgrada se srušilo u Sindirgiju, epicentru zemljotresa, uključujući trospratnicu u centru tog grada u kojoj je živelo
