"Videćemo koliko je Putin ozbiljan": Rute otkrio o čemu će pričati ruski i američki lider: "Vrši ogroman pritisak na Rusiju"…

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da će sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina pokazati da li je Putin ozbiljan po pitanju mira.

Sledeći petak će biti važan jer će se tada testirati koliko je Putin ozbiljan u nameri da okonča ovaj strašan rat - rekao je Rute za ABC, govoreći o samitu na Aljasci koji je osmišljen da pomogne u okončanju rusko-ukrajinskog rata, prenosi američki portal Politiko. Rute je naveo da veruje da je Tramp spreman da "pritisne" ruskog predsednika po pitanju ovog brutalnog rata. - Zaista verujem da Donald Tramp, predsednik, želi da okonča ovo. Želi da okonča strašne