Predstojeći samit Trampa i Putina na Aljasci: test za mir u Ukrajini i međunarodne reakcije uz protivljenje EU

Naslovi.ai pre 19 minuta
Sastanak američkog i ruskog predsednika 15. avgusta izaziva zabrinutost zbog mogućeg uticaja na sukob u Ukrajini, isključivanje Zelenskog i protivljenje EU promeni granica.

Predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, sastaju se 15. avgusta na Aljasci u pokušaju da okončaju rat u Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute ističe da će ovaj sastanak biti test ozbiljnosti Putina u pogledu mira, dok Tramp najavljuje pritisak na Rusiju. Beta Radio 021 Blic Blic Euronews Kurir

Ukrajinski predsednik Zelenski dobija diplomatsku podršku Evrope i NATO-a, koji izražavaju zabrinutost da bi sporazum mogao biti na štetu Kijeva. Zelenski poručuje da Moskva nastoji da prevari Ameriku i insistira na pooštravanju pritiska na Rusiju. EU saziva hitan sastanak ministara spoljnih poslova da usaglasi stavove i naglašava da svaki dogovor mora uključiti Ukrajinu i EU. Evropske zemlje nastoje da razgovaraju sa Trampom pre samita, nakon intenzivnog diplomatskog vikenda. Zelenski neće učestvovati na samitu, što izaziva kritike. Politika Danas Politika Blic NIN Novi magazin Nova Serbian News Media Bloomberg Adria

Ruska protivvazdušna odbrana oborila je tokom noći 32 ukrajinska drona iznad ruskih regiona, uključujući i napade na Krim i oblasti oko Moskve, što pokazuje nastavak sukoba uprkos diplomatskim naporima. Tokom protekla 24 sata, ukrajinske snage pretrpele su značajne gubitke u ljudstvu i opremi u zoni dejstava grupe „Sever“ i „Zapad“. Vesti online Pravda Politika Vesti online Alo Alo

Evropske i nordijske zemlje potvrđuju podršku Ukrajini i zahtevaju dosledan pritisak na Rusiju da prekine rat, dok se u EU strahuju da bi Putin mogao podeliti transatlantski savez i dobiti ustupke u Ukrajini. RTV Telegraf Danas Alo

Uoči samita, ruske matrjoške iz Petropavlovska-Kamčatskog postale su popularan suvenir u Ankorađu, što simbolizuje pažnju javnosti na događaj i interesovanje turista. Politika

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa premijerom Jermenije Nikolom Pašinjanom o pripremama za sastanak sa američkim liderom Donaldom Trampom na Aljasci, a Jermenija podržava mere za mirno rešenje ukrajinske krize. Sputnik

Napadi ukrajinskih dronova na ruske teritorije nastavljaju se, sa žrtvama i obaranjem dronova u blizini Moskve, dok SAD rade na organizovanju sastanka između Zelenskog i Putina. Ukrajinske specijalne službe regrutovale su pet penzionerki za terorističke akcije na ruskoj teritoriji, što dodatno komplikuje situaciju. RTS

Pravnik Džejms Tidmarš iznosi mišljenje da bi Tramp mogao primorati Zelenskog na prihvatanje ruskih uslova u zamenu za ekonomsko partnerstvo na Arktiku, što bi imalo značajne posledice po Ukrajinu. Sputnik

EU priprema zajedničku izjavu u kojoj podržava teritorijalni integritet Ukrajine i zahteva da Kijev bude uključen u pregovore pred samit Trampa i Putina. Slobodna Evropa

EU izražava podršku koracima SAD ka pravednom miru u Ukrajini, najavljujući dodatne sankcije Rusiji, jačanje vojne pomoći Ukrajini i podršku procesu pridruživanja Kijeva EU. RTV

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će Ukrajina i Rusija morati da ustupe teritorije kao deo mogućeg dogovora o miru, što izaziva zabrinutost u Kijevu i međunarodnoj zajednici. Lideri EU i Zelenski planiraju razgovore sa Trampom pre samita. RTS Alo

Evropska unija i zemlje nordijskog i baltičkog regiona naglašavaju da mir može doći samo kroz dosledan pritisak na Rusiju da prekine svoj "nezakoniti" rat, odbacujući promene granica silom i insistirajući na uključenosti Ukrajine u pregovore. Euronews

